Rifiuti del mercato, la rivoluzione. Via libera all’area per il trasbordo

Uno spazio scarrabili per i rifiuti del mercato di piazza Togliatti. La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di quest’area fondamentale per gli ambulanti. "Piazza Togliatti – ha detto l’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini (nella foto) – diventa così il luogo della città vocato al commercio ma attento all’ambiente e all’economia circolare. Gli operatori commerciali avranno un luogo destinato alla raccolta dei rifiuti in modo tale da rendere un servizio sempre più attento all’ambiente ed al decoro della piazza stessa". In base al progetto i lavori saranno a carico di Alia che avrà il compito anche di gestire e mantenere le opere e le installazioni, compreso per il mantenimento del decoro, dell’igiene pubblica e per la sorveglianza di questa area che sarà recintata e sorvegliata con telecamere. Come funziona l’area? Saranno piazzati degli scarrabili presso i quali gli ambulanti potranno conferire i rifiuti. Gli scarrabili saranno praticamente dietro al gingerzone in un’area recintata in modo da non essere visibile dall’esterno per garantire il decoro della piazza del mercato. Scarrabili e recinzione potranno essere rimosse in qualsiasi momento sempre a carico di Alia nel caso in cui l’amministrazione abbia necessità di spostare il punto raccolta, oppure partirà la ristrutturazione della piazza. Si tratta di un intervento importante che razionalizza la raccolta dei rifiuti in un luogo centrale per il commercio e la città. Con il progetto esecutivo possono partire i lavori di realizzazione dell’intervento. Si conta di rendere operativa l’area di raccolta entro la fine dell’estate.