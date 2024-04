Riduzione del rischio idraulico. Croce Rossa, esercitazione al lago

Addestramento sul lago delle Certane per il nucleo di protezione civile della Croce Rossa di Scandicci. Approfittando del sole, in uno dei luoghi più belli di Scandicci i volontari della Cri, a cui si sono uniti quelli di Greve in Chianti, hanno terminato con un’esercitazione il corso di operatore in emergenza. In riva al lago hanno allestito una segreteria da campo e un punto di comando avanzato, provato l’uso delle idrovore e tecniche di vigilanza degli argini per far fronte a futuri interventi sul rischio idraulico, con l’ausilio di una squadra di droni. I piloti hanno potuto verificare e mettere a punto l’uso di software al fine di migliorare il supporto con le squadre a piedi e per una maggiore interazione con il sistema operativo dei vigili del fuoco. Sono stati organizzati attività informative sui servizi e le attività in emergenza sia in ambito di protezione civile sia di supporto ai Vigili del Fuoco. Alle attività, coordinate dal delegato Pierluigi Perri, hanno partecipato istruttori e referenti di altri comitati di Croce Rossa italiana della Regione Toscana, nello spirito di unità e collaborazione propria di una grande organizzazione di volontariato che opera a livello internazionale. Scandicci è uno dei territori metropolitani dove il volontariato è più attivo. Oltre alla Croce Rossa, anche Humanitas, Racchetta e Misericordia hanno strutture di intervento in emergenza e hanno preso parte alle principali emergenze sia regionali che nazionali per prestare il loro aiuto ai bisognosi.