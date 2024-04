Riapre al pubblico il Museo del Tesoro della basilica di Impruneta

Impruneta, 30 aprile 2024 | Riaprono al pubblico le sale del Museo del Tesoro e degli altri luoghi di culto e di cultura di Impruneta. Adottata all’unanimità la convenzione tra il Comune e la parrocchia di Santa Maria dell’Impruneta che regola la riapertura delle sale: saranno accessibili al pubblico già nel weekend del 18 e 19 maggio, in occasione dell'evento Buongiorno Ceramica. La riapertura sarà permanente dopo i lavori di restauro programmato sull'edificio. L'accordo permette di rendere fruibili al pubblico il museo, inclusi i chiostri e la cripta. “Grande soddisfazione per il risultato raggiunto – dice il sindaco Riccardo Lazzerini -, grazie a un dialogo iniziato già nel corso della campagna elettorale dello scorso maggio e che oggi permette di far riacquistare a Impruneta un importante luogo di culto e valore”.

Il Museo del Tesoro di Santa Maria all'Impruneta custodisce un patrimonio artistico e religioso di inestimabile valore. Strettamente legato alla storia della Basilica omonima, il museo si snoda attraverso diverse sezioni. Quella dei manoscritti miniati è un viaggio nel tempo attraverso undici opere, tra cui un Graduale attribuito a Lippo di Benivieni (1310-20 ca.) e Antifonari miniati da artisti legati a Pacino di Buonaguida. Nella Sala Silvani, dedicata all'architetto Gherardo Silvani, c’è una selezione di oggetti in argento e cristallo di rocca di straordinaria bellezza. Custoditi nel museo anche sei mantellini che proteggevano l'immagine della Madonna, raffinate pianete, una tovaglia d'altare in garza ricamata del secolo XVI e un prezioso cuscino proveniente dall'arredo sepolcrale del vescovo Antonio degli Agli (ante 1477), insieme ad altri manufatti tessili.