Perde i sensi e cade davanti al vigile. Salvato dall’intervento immediato

Corso di primo soccorso

Fiesole, 12 marzo 2023 - I suoi angeli custodi sono stati un vigile urbano e un’infermiera di un laboratorio d’analisi. Oltre ad una combinazione di felici coincidenze, in quel momento passava anche una dottoressa del Meyer, hanno permesso di soccorrere in pochi minuti il 63enne di Ellera che l’altra mattina è stato compito da infarto in strada e di salvargli la vita grazie all’utilizzo di un defibrillatore. "E’ accaduto tutto all’improvviso – racconta Matteo Calamai, l’agente della polizia municipale di Fiesole –. Ero di pattugliamento in centro, quando questo signore mi ferma per chiedere informazioni sul parcheggio dell’auto. Abbiamo scambiato due parole e l’ho visto spegnersi all’improvviso, e cadere a terra, privo di sensi. Ho capito subito che la situazione era grave. Ai tentativi di rianimazione non rispondeva . Ho quindi immediatamente chiamato il 112".

Mentre l’agente era al telefono, dal vicino laboratorio di analisi è arrivata un’infermiera. "Aiutati da alcuni passanti abbiamo quindi spostato l’uomo in una posizione più idonea e la ragazza dell’ambulatorio ha iniziato il massaggio cardiaco – prosegue Calamai –. L’uomo però ancora non respirava. E’ stato quindi deciso di attaccarlo al defibrillatore, che era presenta alla Coop".

La strumentazione è stata applicata secondo i protocolli dell’emergenza sanitaria. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i volontari della Misericordia di Fiesole, e in particolare Duccio, che insieme ad una dottoressa del Meyer, anche lei di passaggio e che si è subito fermata, ha effettuato le manovre di rianimazione consentendo all’uomo di sopravvivere fino all’arrivo del soccorso del 118. Le manovre sono andata avanti per diversi minuti e il defibrillatore ha dato 4/5 scariche. Il battito è tornato e quindi l’uomo ha ripreso conoscenza prima che venisse trasportato in codice rosso a Careggi.

D.G.