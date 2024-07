Rfi, treni sospesi fino al 19 agosto. Attivati bus sostitutivi contro i disagi

Dal prossimo lunedì fino al successivo 19 agosto la circolazione sulla linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interrotta tra Pontassieve e Figline per importanti interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) eseguirà lavori per la sostituzione del ponte metallico di circa 10 metri ed il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nell’ambito della stazione di Rignano sull’Arno tra Pontassieve e Figline Valdarno. L’investimento complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro. Nelle due settimane di stop alla circolazione sono stati organizzati bus sostitutivi da Trenitalia.

Già nei giorni scorsi, in previsione dei lavori, fra l’altro sul punto si era espresso l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Figline e Incisa Valdarno Fabio Gabbrielli che, all’indomani della riunione convocata dalla Regione sugli interventi agostani sulla tratta ferroviaria, aveva chiesto che il Comune fosse tempestivamente informato delle modifiche in atto per i treni e anche dei servizi sostitutivi in modo da poter garantire una informazione immediata ai tanti pendolari della zona che si spostano in treno. Punto sul quale si è mossa anche l’amministrazione comunale di Rignano.

Per i residenti a Rignano, infatti, la fermata per i servizi sostitutivi è alla palina TLP sulla Regionale 69 a San Clemente ma, considerando le difficoltà anche per raggiungere questa località, il Comune ha chiesto da subito di avere la possibilità di collegamenti diretti da Rignano a Pontassieve e Figline e viceversa. Le richieste sono state accolte e sono stati dunque organizzati bus sostitutivi anche in partenza/ritorno da/a Rignano capoluogo. Si tratta di un numero di corse limitato ma, in un periodo che si preannuncia comunque difficile per chi dovrà spostarsi in quest’area, è comunque un’opportunità in più. La fermata sarà in Piazza XXV Aprile. Vista la mole delle opere in ponte i disagi sono comunque attesi: "Sono lavori importanti e necessari- sottolinea al proposito l’assessore ai trasporti Silvia Meli- e i tempi ad oggi sono stati rispettati.

Si tratta comunque di interventi di grande impatto per il nostro paese. Vogliamo ringraziare la Regione Toscana e Trenitalia che, a seguito delle nostre richieste, si sono resi disponibili e si sono attivati per fornire ai cittadini di Rignano dei bus sostitutivi in più, e quindi un’ulteriore soluzione in questi 15 giorni di sospensione del traffico ferroviario".