Revoca cittadinanza a Mussolini. Oggi si vota, ma FdI non ci sarà

È fissata per questa sera alle 21, nella sala consiliare Nilde Iotti del palazzo comunale, la seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale che avrà all’ordine del giorno la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferita dal Comune di Calenzano nel 1924. Al consiglio parteciperà lo storico Michelangelo Borri, autore del libro "Il cittadino d’Italia. Storia delle cittadinanze onorarie a Benito Mussolini". L’evento, inserito nel calendario di celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione organizzate dal Comune, ha già suscitato diverse polemiche e potrebbe vedere la presenza delle sole forze di sinistra. Sicuramente non sarà fra i banchi dell’opposizione Fratelli d’Italia che, per oggi alle 21 all’Hotel Delta Florence, ha organizzato una ’contromanifestazione’ dedicata alle recenti alluvioni, dal titolo "Crisi climatica o incuria del territorio?".

"Comunico che non sarò presente al consiglio comunale sulla revoca della cittadinanza a Benito Mussolini – dice infatti Castro – perché, come ho più volte spiegato, si tratta di una strumentalizzazione politica da parte dei proponenti. Se il sindaco vuole usare l’aula del consiglio comunale per fare propaganda lo faccia pure ma senza di me. Trovo ingiusto dover far pagare questa propaganda ai cittadini calenzanesi, preferisco gratuitamente parlare dei loro problemi in altra sede".

Sandra Nistri