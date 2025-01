Revisori dei conti. Il nuovo collegio in carica fino al 2027

Si è insediato, nel Comune di Signa, il nuovo collegio dei revisori dei conti. In sala della giunta, il sindaco Fossi, il responsabile dei servizi finanziari Alessandro Corrieri e la responsabile del settore affari generali, Valentina Fantozzi, hanno incontrato il presidente Andrea Bonechi e i revisori Catia Segnini e Giuliano Angeli. "La nostra città - ha commentato il sindaco Fossi – sta vivendo una nuova fase di sviluppo, con l’apertura di cantieri, nuovi servizi e funzioni. L’operato dei revisori di conti sarà preziosissimo. I loro rilievi e le loro osservazioni saranno di grande sostegno all’opera dell’amministrazione". Il nuovo collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino al 2027. Oltre al ruolo, tradizionale, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, i revisori dei conti sono importanti anche per la collaborazione col consiglio comunale, rispetto al quale svolgono una funzione consulenza; per il ruolo di controllo sull’attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario.