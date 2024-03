Renzi attacca sulla sicurezza a Firenze: “Scene da Far West che la città non merita”

Firenze, 18 marzo 2024 – Firenze è un Far West. Lo dice l’ex sindaco, ma anche ex capo del governo e ora leader di Italia Viva Matteo Renzi nell’e-news riservata ai militanti del suo partito. L’attacco è nei confronti della giunta Nardella ed il riferimento è ai fatto di questi giorni.

"Il sindaco uscente Nardella fa un'intervista a un quotidiano nazionale per aprire ai Cinque Stelle: non una sorpresa, ormai. Va benissimo così. Ma sarebbe bene che tra un'intervista e l'altra – scrive Renzi – si ricordasse che è ancora in carica e che in via Palazzolo si vedono scene da Far West che la nostra Firenze non merita”.

Prosegue il leader di Iv. “A Firenze c'è un'emergenza sicurezza incredibile. Nell'ultima settimana nella zona limitrofa alla Stazione c'è stato un omicidio con accoltellamento, una maxi rissa due giorni dopo e i commenti dei residenti sono increduli: a Firenze queste scene non le abbiamo mai viste. L'amministrazione comunale che verrà farebbe bene a concentrarsi sulla sicurezza e la vivibilità, altro che stadio e visibilità”