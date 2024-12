Redditi autonomi anti violenza

Educare alla finanza per ridurre il divario di genere e contrastare la violenza: a Bagno a Ripoli è partito il corso gratuito rivolto ai cittadini ideato dall’Associazione italiana educatori finanziari (Aief) con il Comune. Il primo incontro è stato focalizzato sulle disuguaglianze economiche tra uomini e donne, in linea con le iniziative contro la violenza di genere. Dopo i saluti del sindaco Francesco Pignotti e degli assessori Francesco Conti e Corso Petruzzi, gli esperti Aief hanno sottolineato come l’indipendenza economica possa aiutare a uscire da contesti violenti e combattere le disuguaglianze salariali. In programma a breve altri due incontri: uno dedicato all’educazione finanziaria per i più giovani e l’altro sul testamento quale estremo strumento di pianificazione finanziaria nei confronti della propria famiglia. Gli incontri si svolgono in biblioteca comunale.

Ma.Pl.