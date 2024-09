Recuperare i giovani inattivi, ecco il contest rap

Rapper emergenti a raccolta. Ieri dalle 19.00 in poi il giardino "Nano Campeggi" si è infatti trasformato in un palco aper giovani rapper alle prese con barre e improvvisazioni. L’iniziativa rientra tra i progetti Sampei/LaSvolta, presentati dalla Conferenza educativa di Zona Fiorentina Sud Est e finanziati dal Bando pubblico LINK- Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani Neet. Accanto ai live con musica rap, trap e hip hop, hanno trovato spazio anche i graffiti con il live painting insieme a Kiled. E poi, apericena offerto dal chiosco "I’Barroccio".

"Tra i Paesi europei – commenta il sindaco Pignotti- l’Italia vanta un primato preoccupante. La presenza dei Neet, i giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano o non lavorano, è del 23% contro la media europea del 13%. Con progetti come Sampei e La Svolta li aiutiamo a farlo, aprendo loro la strada a una serie di attività che possono andare incontro ai loro interessi e che potrebbero diventare per loro occasioni formative e lavorative".