Rapinatore armato di siringa al supermarket di via Faenza. Polizia e carabinieri fermano 29enne Un brasiliano di 29 anni è stato arrestato a Firenze per una rapina in un supermercato. L'uomo aveva minacciato un cassiere con una siringa e si era fatto consegnare 100 euro. Grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia, è stato identificato e arrestato. Il giudice ha convalidato il fermo e l'arrestato è stato condotto in carcere.