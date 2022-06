Firenze, colpo grosso dei banditi: terrore nella villa dei vip

Firenze, 28 giugno 2022 - Nulla è parso lasciato al caso: il blitz nella villa mentre i facoltosi proprietari erano fuori in giardino, un bel po’ di soldi in casa e tanti preziosi. Un colpo da professionisti, insomma, quello messo a segno sulla collina fiorentina di San Felice a Ema, nella notte tra domenica e ieri. La vittima è il ricchissimo Maxjim Zarev, 41 anni, doppia cittadinanza italiana e russa, e i suoi familiari: nella dimora con piscina c’era anche la moglie e la nonna ultranovantenne, oltre a un domestico filippino. Tutti rinchiusi dentro la camera da letto dell’anziana, mentre la batteria di banditi - almeno quattro, pistola in mano e altri arnesi da scasso potenzialmente offensivi, come un martello - facevano razzìa di soldi, orologi, oggetti preziosi. Nella lussuosa villa di San Felice a Ema c’erano almeno ventimila euro in contanti. Al polso della signora italorussa un costoso Rolex. Questo, e molto altro, è stato infilato nelle valigie trovate in casa - griffate e di grande valore pure quelle - dai banditi, che poi hanno guadagnato la fuga. Tocca agli uomini della squadra mobile della questura cercare tracce del passaggio tra le dimore dei "vip" di questa batteria. Gente avvezza a questo tipo di reati e specializzata, che hanno calcolato ogni dettaglio. O quasi: per farsi dire se ci fosse una cassaforte, hanno brutalmente intimorito la coppia, prima di chiudere tutti nella camera da letto e poter agire indisturbati. Gli Zarev erano in piscina, dopo cena, e quando sono rientrati in casa per la notte, hanno trovato i malviventi ad attenderli. Tutti incappucciati per rendersi irriconoscibili, ordini brevi pronunciati in italiano: la rapina è durata pochi minuti. Anche se alle vittime è sembrata un’eternità. Dopo che i rapinatori si sono allontanati, la famiglia italorussa è riuscita ad uscire dalla ...