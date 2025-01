Rapina alle Poste, vertice dal Prefetto. Il sindaco: "Servono più pattuglie"

Hanno destato preoccupazione le rapine all’ufficio postale della Sambuca, per altro preso spesso di mira dai banditi, e all’oreficeria di Montelupo Fiorentino. Una azione congiunta dei malvivente che portato alla convocazione, per lunedì prossimo, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, e al quale sono chiamati di sindaci di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli e di Montelupo fiorentino, Simone Londi. Al centro del vertice in prefettura ci sarà la sicurezza del territorio e delle misure da prendere. Del territorio di Barberino Tavarnelle preoccupa soprattutto la grande superficie, che va dalle porte di Poggibonsi fino al Chianti, da controllare da una sola caserma di carabinieri, seppur con la presenza della polizia locale.

Nella zona sono presenti oltre 30 punti sensibili, tra banche, uffici postali e altri luoghi, e due zone industriali dove hanno sede importanti aziende, brand del lusso e di prodotti di pregio. "Offriremo il nostro contributo nel rafforzare i presidi di sicurezza", sottolinea il sindaco David Baroncelli. "Porteremo alla Prefettura le nostre istanze, chiedendo di rinforzare il numero delle pattuglie delle forze dell’ordine e continueremo a rafforzare il sistema di videosorveglianza distribuendolo capillarmente sul territorio".

Quello della sicurezza della zona è una questione molto sentita. Non passa giorno nel quale non si verifichi un furto in appartamento. E soprattutto è diventato sempre più frequente assistere a qualche rapina. Come quella rocambolesca, a gennaio di un anno fa, ai danni della Metalfin azienda di recupero da materiali di scarto, di metalli preziosi tra cui argento oltre che oro, platino e palladio, che ha sede in via da Vinci anche questa, come l’ufficio postale, nella zona industriale della Sambuca.

Andrea Settefonti