Raid dei ladri in Regione Rubati pc e altri apparecchi Secondo colpo di dieci giorni

Non ci sono obbiettivi che non siano ’sensibili’, per i ladri che continuano a imperversare in case, uffici, aziende. Vanno bene tutti. Colpiti – ultimi in ordine di serie – anche gli uffici ’formazione’ e ’lavoro’ della Giunta regionale della Toscana, in via Giovanni Pico della Mirandola 24, angolo via Masaccio, laddove fino ad alcuni anni fa avevano sede alcuni ambulatori del Meyer, locali poi riciclati appunto dalla Regione.

E non è la prima volta che i banditi colpiscono lì in via Pico della Mirandola; un raid del tutto analogo, nel medesimo palazzo c’era stato durante il ’ponte’ festivo dello scorso 25 aprile. In quel caso – la mattina successiva – sul posto per i primi rilievi del caso era intervenuta una volante del commissariato San Giovanni.

Ieri mattina poco dopo le 7 la Polizia ha dovuto fare ritorno alla sede della Direzione lavoro, che si occupa di vertenze sindacali e di crisi aziendali. E’ stato un custode ad accorgersi della spoliazione, risalente forse alla notte tra venerdì 5 e sabato 6. Non è stato precisato se ad essere visitati siano stati visitati solo i locali al piano terra, o anche ai piani superiori.

Il bottino pare abbastanza consistente: quattro computer portatili, un videoproiettore, una fotocamera. Ma gli accertamenti sono proseguiti per scoprire altre eventuali, sgradite ’sorprese’.

n base ai ladri alle primi risultanze dei rilievi pare che i ladri si siano introdotti senza particolare difficoltà. Non ci sono segni particolari di effrazioni nel palazzo. Dopo aver danneggiato alcuni armadi e cassetti, si sono impossessati dei computer e delle altre apparecchiature tecniche di proprietà della Regione.

