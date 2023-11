Ragazzo scomparso a Carpi, l’auto di Fabio Occhi trovata a Barberino di Mugello

Firenze, 27 novembre 2023 – Preoccupazione per Fabio Occhi, ragazzo di 21 anni scomparso da sabato 25 novembre a Carpi (Modena). La famiglia lancia un appello a chiunque lo abbia visto. Del giovane si sono perse le tracce da due giorni, quando ha detto ai familiari che sarebbe andato in biblioteca. La famiglia di Fabio ha segnalato la scomparsa sabato stesso e ieri, domenica 26 novembre, ha depositato la denuncia in commissariato a Carpi.

"Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente”, scrivono i parenti sui social. “Non ha comunicato nulla sulla sua destinazione”, aggiungono.

L’auto del ragazzo è stata trovata nella mattina di oggi, lunedì 27 novembre, a Barberino di Mugello (Firenze), grazie al gps dell’assicurazione.

Le ricerche stanno proseguendo ma, al momento, senza risultati. Da qui l'appello lanciato dal padre e dalla madre nella speranza che qualcuno abbia elementi utili per ritrovarlo. La famiglia ha diffuso anche una foto, nella quale il giovane indossa lo stesso cappotto che aveva al momento della scomparsa.