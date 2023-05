Ragazzi fragili: un nuovo spazio aperto a Borgo

"Uno per tutti, tutti per uno": ora Borgo San Lorenzo e il Centro giovanile del Mugello hanno un nuovo spazio polifunzionale, accogliente e colorato, dedicato a bambini e ragazzi con fragilità, inaugurato ieri (foto) alla presenza delle istituzioni locali e del parroco don Luciano Marchetti. Si tratta di un grande salone, sotto i portici del Centro, l’ex-biblioteca dei Salesiani, arredato e dotato di strumenti idonei ai disabili, dove poter giocare o fare i compiti. Lo spazio è in gestione alla Parrocchia di Borgo e consentirà ad associazioni ed istituzioni, di attivare laboratori interdisciplinari, avviare percorsi di educazione all’autonomia personale di bambini con difficoltà, sviluppare competenze relazionali e capacità di comunicazione all’interno di contesti di vita quotidiana.

Il progetto, con un investimento di circa 20mila euro, è stato realizzato grazie all’incontro e alla volontà di molti soggetti: la Fondazione Romanelli e Bruschi che ha messo a disposizione il locale, il Centro giovanile che ha accolto l’idea e si è impegnato per la gestione e valorizzarlo nel futuro, il Comune che ha progettato lo spazio e acquistato gli arredi, la Società della salute che lo ha cofinanziato e ha fatto anche da tramite per l’erogazione del contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri. "Inclusione è una parola bellissima – nota il sindaco Omoboni – che qui mettiamo in pratica. Lo facciamo da tanto come Società della Salute Mugello che l’anno scorso, grazie all’educativa scolastica e a quella domiciliare, ha seguito oltre 420 minori".

Paolo Guidotti