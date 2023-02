Firenze, i Ragazzi di Sipario pensano in grande: nuovi progetti e spettacoli

I Ragazzi di Sipario

Firenze, 22 febbraio 2023 - È un progetto davvero bello quello de ‘I ragazzi di Sipario’ perché unisce solidarietà e cooperazione. La mission di questa cooperativa sociale senza fini di lucro, è quella di offrire opportunità di lavoro a persone con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità, favorirne l’integrazione e l’inclusione sociale attraverso il lavoro e la gestione in forma associata dell’impresa e così facendo contribuire al benessere dell’intera collettività, sostenendo i valori di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini. La storia La Cooperativa sociale di tipo “B” I Ragazzi di Sipario, nasce dall’esperienza dell’associazione Sipario, nata nel 2004, quando i genitori di 3 ragazzi si sono interrogati sulle possibilità che attendevano i loro figli disabili appena diplomati. Trovando un panorama non roseo, questo primo piccolo nucleo si organizzò per creare un’associazione in grado di porsi come filtro tra lo studio e la vita adulta dei ragazzi. Al progetto si unirono presto anche altri genitori e persone vicine al tema dell’integrazione sociale. L’obiettivo dell’Associazione “Sipario” è sempre stato quello di offrire strumenti e occasioni di crescita a ragazzi fragili, ma che se sostenuti, stimolati e valorizzati sono in grado di mostrare un potenziale che altrimenti sarebbe rimasto sopito....