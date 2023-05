Ragazzi di Faenza nella foresteria di Sorgane La loro città invasa dal fango: scatta l’ospitalità

Mentre due scolaresche fiorentine restavano bloccate a Palazzuolo sul Senio, studenti di Faenza rimanevano fermi a Firenze per l’impossibilità di tornare a casa. Saranno ospitati in strutture del Comune, i 45 studenti (18 ragazze e 27 ragazzi più 4 insegnanti) che erano in gita scolastica fra la Liguria e la Toscana e che non possono rientrare nella città romagnola invasa da acqua e fango. La protezione civile si è subito attivata non appena è partita la richiesta di aiuto. In quel momento i giovani erano a La Spezia, poi nel tardo pomeriggio sono arrivati a Firenze. "E’ stata una corsa contro il tempo per trovare una sistemazione adeguata a questi ragazzi e ai loro insegnanti - hanno spiegato l’assessora al welfare Sara Funaro e l’assessora alla protezione civile Elisabetta Meucci - la scelta alla fine è caduta sulla Foresteria Pertini, a Sorgane". Nell’accoglienza dei ragazzi è coinvolta anche la Fondazione Caritas Onlus.

Critiche le condizioni delle strade fra Firenze e la Romagna: la statale 67 Tosco Romagnola è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Anche un’altra direttrice stradale da Firenze alla Romagna, la statale 302 Faentina, di poco più verso nord, risente del maltempo: una fessurazione si è aperta nella carreggiata e per sicurezza è stato predisposto un restringimento con senso unico alternato. A proposito di scuole, istituti chiusi oggi, per il secondo giorno consecutivo, a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio a causa del protrarsi del maltempo.