Ragazza si perde nel bosco. Ore di angoscia, poi il salvataggio

Una coppia di giovani arrivati nel Chianti da Roma per trascorrere momenti spensierati, è invece "scivolata" in alcune ore di spavento per lui. I due, una ragazza e un ragazzo arrivati a Firenze nella giornata di mercoledì 29, erano diretti in un casale, quando imboccato via Scopeti risalendo per Sant’Andrea in Percussina, hanno deciso di lasciare la via asfaltata per portarsi con l’auto in una strada senza sfondo, in cerca di un po’ d’intimità. Non è dato sapere cosa sia successo tra i due, sta di fatto che la ragazza è scesa dall’auto inoltrandosi nel bosco con pochi vestiti addosso. L’uomo non vedendola tornare ha iniziato a chiamarla, senza avere risposta. Ha atteso ancora un po’, poi pensando al peggio, è risalito sulla via Scopeti fermando la prima auto in transito e chiedendo aiuto. L’uomo alla guida ha chiamato il 112 e così sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Impruneta, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e in supporto un’ambulanza da Impruneta. Mentre i vigili erano nel bosco alla ricerca della ragazza, è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. Momenti lunghi e interminabili finché la ragazza è stata ritrovata.

Uno di loro l’ha coperta con la propria giacca e così piano piano hanno risalito il bosco giungendo all’ambulanza, dove è stata presa in cura dai volontari e messa al caldo. Tanta l’emozione da parte del giovane che ha abbracciato a lungo il capo squadra dei vigili in segno di riconoscimento.