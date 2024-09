Raccolta rifiuti digitale. Cassonetti smart per 125mila. Si aprono con chiavetta o app

Da lunedì 30 settembre scatterà l’attivazione dei nuovi cassonetti digitali che si apriranno solo avvicinando la chiavetta A-pass oppure tramite Aliapp, la app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. L’unica eccezione è rappresentata dai contenitori della zona Unesco, ossia della parte del centro storico compresa dentro la cerchia muraria. In tutto saranno coinvolte oltre 125.000 famiglie.

L’attivazione delle centraline elettroniche sarà progressiva, si partirà dalle Piagge per poi arrivare nelle zone di via Baracca, viale Gori, via Aretina, via Canova, Isolotto, via Rocca Tedalda, Coverciano, Firenze Nova, Soffiano, piazza Pier Vettori, Galluzzo, Campo Marte, Vieusseux, Fortezza da Basso e San Jacopino.

"Con questo ulteriore passaggio che vedrà l’attivazione di tutti i cassonetti elettronici presenti in città, fuori dalla cerchia muraria Unesco – dice la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – rafforziamo gli obiettivi dell’amministrazione. L’ultimo step partirà il 30 settembre dopo una campagna di comunicazione che sarà svolta anche porta a porta nelle strade interessate e con il supporto del servizio aggiuntivo che prevede l’intervento degli operatori di Alia, in caso di non corretto conferimento dei rifiuti, in un arco temporale di 3-6 ore". Da aprile scorso, infatti, a Firenze, grazie ad Aliapp è possibile segnalare rifiuti abbandonati ed avere un servizio di ritiro immediato, in 3 ore all’interno del centro storico e in 6 ore in tutti gli altri casi, 7 giorni su 7, a qualunque ora, oltrechè richiedere un servizio di ritiro di carta e cartone anche al di fuori dello specifico calendario, all’interno della cerchia muraria cittadina. Fino ad oggi alla ‘Control Room’ di Alia sono pervenute oltre 3.700 richieste di rimozione rifiuti abbandonati: di queste il 95% è stato gestito con un tempo medio pari a 2 ore e 12 minuti, mentre soltanto il 5% è stato rimosso con tempistiche diverse dagli impegni assunti.

"Un progetto importante e un impegno di lungo periodo con l’obiettivo di valorizzare i rifiuti ed il loro recupero, che oggi trova conferma nell’andamento della raccolta differenziata, incrementata dal 53% del 2021 al 60% dei primi sette mesi di quest’anno", commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra. Il prossimo obiettivo è chiaro: arrivare a una raccolta differenziata che possa toccare il 65%.

Per chi vuole utilizzare la chiavetta A-pass, invece della App, è possibile ritirarla recandosi al Punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì (8.30-14, 14.30- 17.30), oppure agli sportelli alle sedi dei Quartieri. Nel dettaglio: Viuzzo delle Calvane 3, per il Quartiere 5, ogni lunedì con orario 8.30-13; via del Tagliamento 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30-13; piazza Leon Battista Alberti, 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì 8.30-13. In caso di smarrimento è sempre necessario fare denuncia.

Rossella Conte