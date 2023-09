Il Marocco chiama, Firenze risponde: via alla raccolta di coperte e abbigliamento

Firenze, 13 settembre 2023 - Il terremoto che ha colpito il Marocco ha distrutto molte delle infrastrutture rendendo difficili i soccorsi e lasciando le persone in uno stato di urgente necessità di assistenza. Per questo la comunità marocchina Toscana in collaborazione con il comitato Cittadini per Firenze hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare le persone vittime del sisma. L'associazione marocchina fa sapere che c'è necessità di tende, abbigliamento invernale, pannolini per bambini e coperte. "Questi prodotti, ci hanno detto i responsabili, servono urgentemente nei villaggi in periferia di Marrakech" sottolinea il presidente del comitato Cittadini per Firenze Simone Scavullo.

I punti raccolta, in corso di aggiornamento, sono presso gli spazi dell'associazione Peter Pan, il negozio Ballon Express di via Donizetti 36 e Le meraviglie di Dania di via Donizetti 38 a Scandicci. Per Firenze, i ritiri possono essere concordati tramite il canale whatsapp del comitato: 392 4354905. Gli aiuti verranno inviati direttamente all’associazione ciechi e ipovedenti di Marrakech che si preoccuperà della distribuzione nei villaggi colpiti.