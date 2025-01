Raccolta differenziata, svolta al mercato. Alia e Comune insieme per il potenziamento

Anche al mercato si fa la raccolta differenziata. Ieri aè stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Alia Multiutility, Comune, e le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, che rappresentano gli operatori del commercio su area pubblica. Gli obiettivi del progetto "Ecomercato" sono chiari: aumentare la qualità e la quantità della differenziata el corso del mercato settimanale del martedì, che ogni volta lascia nelle strade oltre 500 kg di rifiuti; migliorare il decoro delle aree di mercato e velocizzare le operazioni di pulizia. Il progetto ha già avuto avvio sperimentale da qualche tempo, e ieri la presenza del presidente di Alia Lorenzo Perra è servita per rendere pubblica l’iniziativa, insieme al sindaco Leonardo Romagnoli e all’assessore Gabriele Timpanelli. E hanno partecipato tra gli altri Daniele Nardoni di Anva Confesercenti Firenze, i due presidenti borghigiani di Confesercenti, Renato Santoro, e di Confcommercio Lorenzo Baroni, con i rappresentanti di categoria che hanno speso parole di elogio per l’iniziativa. In questi mesi operatori di Alia sono stati presenti al mercato, e hanno informato e indirizzato gli ambulanti a nuove modalità di sistemazione dei rifiuti: con la distribuzione di materiale informativo, nonché di sacchi azzurri, per la raccolta degli imballaggi in plastica metalli e tetrapak, e l’esperimento sembra funzionare bene, con un netto miglioramento del decoro post-mercato grazie alla sistemazione dei rifiuti in modo più ordinato. Alia, lo ha detto il suo presidente Perra, vuol estendere l’iniziativa, ora svolta in nove mercati dell’area fiorentino-pratese, a tutti i mercati dei comuni serviti. Saranno in seguito previsti anche controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia.

P.G.