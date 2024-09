Raccolta delle zucche, parte la stagione

Vaggio si veste in stile americano con un tradizionale Pumpkin Patch: il 20 settembre aprirà l’"Orto delle zucche", seconda edizione del progetto dei giovani valdarnesi Sebastiano Di Falco e Silvia Calcinai, appassionati da sempre di autunno e di "pumpking picking", ovvero la raccolta delle zucche. Hanno trovato accoglienza nell’azienda agricola biologica l’Orto di Vaggio di Alessio Signorini e Francesca Castellani. Fino al 31 ottobre, sarà possibile immergersi nell’atmosfera di una fattoria americana con un fienile rosso, il silos, macchine agricole e tanti angoli dove farsi un selfie ricordo. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai giochi, come il lancio ai barattoli e il bowling. Proprio davanti al fienile ci saranno migliaia di zucche, fra le quali ciascun partecipante potrà scegliere la propria e, dopo aver trascorso il tempo necessario nel campo, potrà spostarsi nella grande serra-laboratorio per decorarla. Allestito anche il Rist’Orto, il ristoro agricolo dell’Orto di Vaggio con tra le specialità lo Pumpkin Spice Latte e la pumpkin pie o una ciambella. Per gli appassionati del Far West sono in programma tre serate a tema con musica dal vivo, ballo country, hot-dogs e marshmallows poi concludersi col grande party di Halloween.

Manuela Plastina