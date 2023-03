"Queen Extravaganza" La cover band di scena oggi al teatro Verdi

"Sono davvero orgoglioso diquesti ragazzi, sarà uno spettacolo straordinario per tutto il pubblico": il giudizio di Roger Taylor, in perfetta sintonia con quello di Brian May, incorona, i Queen Extravaganza, la tribute band ufficiale dei Queen che dal primo tour, ha conquistato i palchi di tutto il globo, suonando davanti a oltre 20 milioni di spettatori. E finalmente anche davanti al pubblico fiorentino.

I Queen Extravaganza approdano lunedì 20 marzo alle 20,45 al Teatro Verdi di Firenze, per un live a lungo atteso, visto che si recupera il concerto previsto a febbraio 2021, rimandato prima al 2022 e poi al 2023 a causa della pandemia. Sarà una serata ideale per gustare i grandi successi di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, che ancora oggi brillano del ritmo irruento e dell’inossidabile carisma che da sempre caratterizza creazioni, come "Bohemian Rhapsody" a "Another One Bites The Dust", da "Crazy Little Thing Called Love" a "Under Pressure". E ancora, "We Will Rock You", "We Are The Champions", "A Kind Of Magic", "Radio Ga Ga", "Somebody To Love", "Killer Queen" e altre pietre miliari.

Giovanni Ballerini