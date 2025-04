Quartiere 3: Proposte per Migliorare la Vita degli Anziani a Gavinana

Il Quartiere 3 ha il maggior numero di teste bianche in città. Cosa ci vorrebbe a Gavinana per tutti questi anziani? "Innanzitutto meno anni!", rompe il ghiaccio Emilio Pisani, ex coordinatore di una cooperativa di servizi, 84 primavere sulle spalle, seppur ne dimostri molte meno: "Merito del tenersi sempre attivi. Io ho dato tanto allo sport, ma anche lo sport ha dato tanto a me", continua il residente, che da una vita è nel mondo della boxe. "Ero pugile dilettante, poi siccome in famiglia erano contrari, a 20 anni diventai un tecnico dell’Accademia pugilistica fiorentina e da 40 alla Robur di Scandicci; e sono stato anche presidente degli allenatori della Toscana. Ho avuto la soddisfazione di avere allievi e maestri importanti e mi sono sempre mantenuto in movimento: fino a tre anni fa andavo all’Elba in bici e frequento ancora il pugilato e il teatro in vernacolo".

Perciò, riprende, "ci vorrebbero più posti dove socializzare: giardini, panchine, centri anziani. Ce n’è uno in via Giampaolo Orsini ma è limitato e la bocciofila è andata a sparire. Se uno può fare sport a tutte le età, uscire, invecchia bene. L’anziano deve avere qualcosa da fare, anche piccole incombenze e passioni, bisogna dargli degli stimoli. Se si mette in poltrona è finito. Vorrei poi più aree giochi per portare i nipoti e mezzi pubblici idonei, in vista dello scudo verde".

"Gavinana è una zona fortunata bisogna dire, perché siamo al contempo vicini al centro e al Piazzale Michelangelo, abbiamo i parchi lungo l’Arno – puntualizza – Ora si sta riprendendo: tanti negozi erano chiusi, ma stanno riaprendo, anche se ora molti sono ristoranti: è che Gavinana da rione è diventato terra di passaggio".

Carlo Casini