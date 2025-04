Quando ha preso il sopravvento? Chiediamolo ai nonni

Grazie ai motori di ricerca e all’intelligenza artificiale cercare informazioni è diventato più facile. Gli studenti non sono più invogliati a fare ricerche da fonti diverse, ma internet permette di avere tutto a portata di un click, rendendoci disinteressati. Tutto è così semplice, che non siamo nemmeno invogliati a cercare. Inoltre, la quantità di siti e informazioni, porta a molte notizie false, perché creare un sito non necessita della stessa fatica che scrivere un libro approfondito e con fonti verificate. In passato i nostri genitori e nonni hanno imparato a creare nuovi modi di divertirsi, non avendo a disposizione telefoni o altri dispositivi; tutto ciò insegnò loro la curiosità e la fantasia che noi, purtroppo, stiamo perdendo. Perciò abbiamo deciso di chiedere ai nostri nonni come fosse la vita ai loro tempi e ci hanno risposto così: "Siete meno curiosi perché avete sempre il telefono in mano e vi consuma la fantasia. Inoltre siete troppo distaccati dalle bellezze del mondo e dalla compagnia che noi umani possiamo farci a vicenda, che è fondamentale per crescere felici. Infatti se apprezzaste di più lo stare insieme e le bellezze al di fuori dello schermo, probabilmente non dareste per scontato così tante cose e capireste quanto ha da offrire il mondo che vi circonda". Le loro parole ci hanno fatto riflettere molto e ci hanno fatto capire quanto sia importante ogni tanto mettere da parte la tecnologia per riscoprire la bellezza della semplicità e del contatto umano.