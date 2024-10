‘Punti digitale facile’. Formazione per tutti

Hanno preso il via nell’empolese-valdelsa, Chianti, Scandicci e Firenze i ‘Punti digitale facile’,

luoghi fisici dove i cittadini e le cittadine

possono ricevere gratuitamente assistenza e formazione, da persone competenti, nell’uso di internet e degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi on line, in primis della pubblica amministrazione, in modo da garantire pari opportunità ed inclusione digitale.

Gli sportelli sono organizzati dal Centro L.I.F.E.

in collaborazione con la CGIL, lo SPI-CGIL

e i Comuni coinvolti e si troveranno nelle sedi CGIL del territorio. Il servizio, che è totalmente gratuito, a Firenze sarà attivo in Borgo dei Greci 3, il martedì e venerdì dalle 15 alle 19. Per informazioni e appuntamenti 05527001.