Pulizia delle rastrelliere al Quartiere 4. Interventi di Municipale, Avr e Alia tra piazza Batoni, Olivuzzo e via Pisana

Prosegue la pulizia delle rastrelliere. A marzo gli interventi interesseranno il Quartiere 4. Le operazioni prevedono la manutenzione delle rastrelliere e pulizia dell’area sottostante e sono organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia municipale, personale di Avr e di Alia. Il primo appuntamento è in programma domani e saranno interessate le rastrelliere collocate in via Francavilla, via Filippo Lippi, via Pisana (fronte numeri civici 139, 192 e 293), piazza Batoni, via Dosio, via Ammannati, via Antonio del Pollaiuolo, via Fra Diamante, via dell’Olivuzzo e via Veneziano.