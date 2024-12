“Quel pub è una minaccia per la sicurezza”. Firenze, chiuso locale per 15 giorni

Firenze, 28 dicembre 2024 – Licenza sospesa per 15 giorni nei confronti di un pub di via Ponte alle Mosse, ritenuto da carabinieri e polizia un ritrovo abituale di soggetti pericolosi e quindi considerato come una minaccia alla sicurezza locale.

Il provvedimento, firmato dal Questore ed eseguito dai militari della compagnia di Firenze, è scattato nella serata di ieri, 27 dicembre. Nel corso degli ultimi mesi, i carabinieri della competente stazione di Firenze Santa Maria Novella, anche con la collaborazione della locale Polizia Municipale e della Questura, durante diversi servizi di controllo del territorio e in occasione di interventi d’iniziativa o su richiesta pervenuta al 112, avevano documentato come il locale creasse delle evidenti criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, notificato alla titolare dell’attività ed efficace già da oggi, comporterà la chiusura al pubblico e la cessazione di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande.