Protagonista. Rita Marcotulli

"Salotto Jazz", il talk show musicale, ideato e condotto da Alessandra Cafiero, ricco di storie e nato con l’obiettivo di creare uno spazio culturale innovativo e dinamico in cui far interagire musica classica e jazz coinvolgendo anche le giovani generazioni, torna oggi (ore 21) presso sala del Buonumore Pietro Grossi (piazza delle Belle Arti 2). Dopo aver ospitato musicisti affermati e apprezzati dal pubblico, come Ferruccio Spinetti, Enrico Pieranunzi, Gianni Coscia, Gegè Telesforo, Ada Montellanico, il 2023 vede sul palco Rita Marcotulli che racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua pluripremiata carriera di pianista e compositrice. Durante la serata si esibirà live accompagnata dagli studenti del Conservatorio Cherubini, diretti da Dario Cecchini, in alcuni brani del suo vasto repertorio. Per info: https:www.eventimusicpool.it.