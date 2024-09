Proroga delle vetrofanie. Il Comune ora ci pensa

Sono oltre 40mila i fiorentini in attesa di capire se, da fine settembre, Palazzo Vecchio prorogherà le vetrofanie per la sosta gratuita nelle zone blu promiscue delle Zcs in tutto il territorio comunale. Il bollino, di colore diverso a seconda della Zona controllo sosta, consente ai residenti di usufruire di questa possibilità, mentre l’automobilista che parcheggia il proprio mezzo soltanto nel suo quartiere potrà continuare a esporre la fotocopia della carta di circolazione. Servizi alla Strada, dunque, prima di comunicare ai diretti interessati la proroga o meno del progetto è in attesa di capire cosa deciderà la Direzione Mobilità che, tra oggi e domani, dovrebbe sciogliere la riserva. Il servizio di rilascio della vetrofania è rivolto esclusivamente ai residenti

del Comune di Firenze e non

ai domiciliati né ai residenti

dei Comuni della Città metropolitana di Firenze. La vettura per la quale si richiede la vetrofania deve essere intestata alla persona residente o che ne possa dichiarare l’uso esclusivo in caso di auto aziendale, di vettura in leasing o di noleggio a lungo termine. "L’uso esclusivo può essere dichiarato anche per autoveicoli intestati a parente di 1 e 2 grado", fa sapere la municipalizzata SaS. Ricordiamo che il tagliando non è valido, dalle ore 9 alle 18, nelle strisce blu a rotazione veloce, ossia dove il costo della sosta aumenta dalla seconda ora in poi.

A.P.