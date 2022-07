Nursind: "Alle 7 del mattino decine di persone in attesa al pronto soccorso di Careggi"

Firenze, 19 luglio 2022 - "Situazione insostenibile al pronto soccorso di Careggi": la denuncia arriva dalla segreteria aziendale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Ieri alle 7, si spiega in una nota, erano presenti in pronto soccorso una trentina di persone in attesa di ricovero, alcune addirittura da sabato. Tra questi quattro pazienti attaccati a ventilatori per problemi respiratori che necessitavano di assistenza continua. Questi pazienti, spiegano dal NurSind, a causa della gravità delle condizioni sostavano nell'area deputata alla gestione dei pazienti Covid, senza però essere risultati positivi al tampone. "E' bene notare - spiega il segretario aziendale Luca Bigi, - che se è vero che questa variante del Covid è relativamente poco aggressiva, è altrettanto vero che sono proprio i pazienti di questo tipo a correre più rischi se contraggono il virus''. Un quadro che, nel corso della giornata, non è andato certo a migliorare, visto che alle 15 i pazienti in attesa di triage erano 55 e 30 aspettavano un posto letto. Una situazione difficilissima, caratterizzata dal sovraffollamento delle stanze, con due-tre pazienti per box di visita in attesa in barella e altri nel corridoio. ''Ha quindi avuto inizio - prosegue Bigi - la caccia alla barella, perché queste sono non sono sufficienti ad accogliere i pazienti che arrivavano in ambulanza. Addirittura un paziente è stato inviato nel reparto di ortopedia, che si trova nel sottosuolo, direttamente sulla barella del 118''. S Sono tre i problemi sui quali il sindacato si concentra, a partire dal fatto che in queste condizioni il personale lavora a rischio di errore, dal momento che non c'è sicurezza né per i pazienti né per gli operatori: è fondamentale, sottolinea il NurSind, tornare a lavorare in sicurezza ed erogare assistenza di qualità: non ''sopravvivere al turno'', rischiando e mettendo a rischio ...