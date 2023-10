Pronti alla fiera più antica d’Europa. Capi di bestiame in bella mostra

Dal 14 al 22 ottobre ci sarà la Fiera di San Luca, una delle più antiche d’Europa dedicate al bestiame: se ne ha notizia fin dall’XI secolo quando i pastori in transito per la transumanza si fermavano in terra imprunetina per acquistare i capi di allevamento. La Fiera si rinnova anche grazie a un nuovo presidente dell’associazione omonima, Andrea Tucci, e a qualche novità nel programma, ma mantenendo sempre le sue caratteristiche anche attraverso un ritorno alla ‘vecchia’ disposizione dei banchi e delle aree fieristiche, dopo la sperimentazione del 2022, non piaciuta all’attuale amministrazione. Si parte dunque sabato con il luna park e lo street food in Barazzina, e la sera cena al circolo Arci di Bagnolo per raccogliere fondi per il Villaggio della Speranza. Domenica ci sarà la presentazione ufficiale della Fiera con inaugurazione di mostre e i maestri artigiani chiamati a rappresentare i 4 elementi, e dalle 12,30 all’Sms di Mezzomonte si mangia col peposo. Martedì 17 ecco la vera e propria fiera del bestiame al Piattello Green con animali, macchine agricole e automobili, ma anche laboratori per bambini e i banchi del mercato in paese. Il 19 ottobre sera ci sarà la sfilata di moda del centro commerciale naturale il Pozzo, seguita alle 22,30 dagli attesi "fochi" d’artificio.

Tornano a sfidarsi, dopo il primo ottobre con la Festa dell’uva, i rionali: stavolta l’appuntamento è alle 21,30 di venerdì 20 col tradizionale tiro alla fune. Il giorno successivo alle 16,30 la Fornace Carbone al loggiato del Pellegrino mostrerà live la lavorazione della terracotta, mentre gli esperti si confronteranno sulle nuove normative e la formazione nella ceramica. Ultimo giorno di corsa: il 22 ottobre ci sarà "Corri alla fiera", podistica di 10 chilometri e passeggiata di 5 km da piazza Buondelmonti. Durante la settimana, oltre al luna park e allo street food, in programma mercatini e incontri culturali. "La Fiera di San Luca è sempre una bellissima testimonianza di socialità, ma anche un luogo dove valorizzare le nostre più antiche tradizioni da portare verso il futuro" dice il sindaco Riccardo Lazzerini.