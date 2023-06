Progetto su soluzioni personalizzate arredo vince il quinto bando ’Smart and Coop’

Soluzioni di arredo innovative e personalizzate grazie alla sinergia tra architetti, designer, falegnami e fabbri: è l’idea con cui il team fiorentino ‘Alibi’ (nella foto) si è aggiudicata la quinta edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione Cr Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione Noi-Legacoop Toscana per supportare la nascita di nuove cooperative di giovani. ‘Alibi’ riceverà un contributo di 35mila euro per dare vita a una cooperativa fiorentina di professionisti composta da architetti, designer, falegnami e fabbri. L’obiettivo, è stato spiegato, è "creare prodotti di arredo unici e di alta qualità, facendo leva su un approccio integrato tra le diverse competenze dei suoi membri". Al secondo posto (premio di 18mila) il team ‘Dieci’, il cui fine è curare la comunicazione digitale delle aziende. Al terzo posto (10mila euro di riconoscimento) ‘Design with’: a questo gruppo le risorse sono state assegnate per realizzare una cooperativa spin off dell’Università di Firenze che offrirà servizi di consulenza alle Pmi per la transizione ecologica e fornirà assistenza nella scrittura di bandi europei.

"Smart and Coop è un progetto che ogni anno porta nuove idee all’interno del movimento cooperativo – ha affermato il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini -. Quest’anno i vincitori ci hanno presentato dei progetti in cui è fondamentale la capacità di lavorare in gruppo e di fare squadra mettendo insieme competenze diverse, un aspetto che esprime al meglio proprio quello spirito cooperativo che vogliamo diffondere nelle nuove generazioni".

"Smart and Coop ci offre sempre l’opportunità di entrare in contatto con idee innovative, con l’energia e l’entusiasmo di giovani professionisti, con la voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni – ha aggiunto Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cr Firenze –. Siamo felici di fare il nostro in bocca al lupo alle tre nuove cooperative che supportiamo insieme a Legacoop Toscana e Fondazione Noi-Legacoop Toscana e siamo sicuri che i vincitori della quinta edizione di Smart and Coop, che hanno dimostrato di conoscere i vantaggi del fare squadra, sapranno farsi artefici del loro futuro e sapranno portare avanti progetti utili per lo sviluppo del nostro territorio".

Niccolò Gramigni