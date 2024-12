Prodotti americani e non solo. Torna il Christmas Bazaar

È uno dei mercatini di Natale solidali più attesi e anche la fiera natalizia più antica di Firenze: il ’Christmas Bazaar’ organizzato dall’associazione Ailo, American International League of Florence odv. Nella cornice del Tepidarium del Roster i banchi sono allestiti per tutta la giornata odierna (10-18). Nella suggestiva serra del giardino dell’Orticoltura si trasformerà in un colorato market per sostenere onlus del territorio. In vendita ci saranno abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti per bambini lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, giocattoli, oggettistica, scarpe e bric-à-brac.