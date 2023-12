Bancarotta, il pm chiede 5 anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli

Firenze, 19 dicembre 2023 – Il pm Luca Turco ha chiesto la condanna a 5 anni di reclusione ciascuno per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e 10 mesi per Matilde Renzi, rispettivamente genitori e sorella del leader di Italia Viva, senatore Matteo Renzi, nella requisitoria al processo per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false al tribunale di Firenze, la procura ha anche chiesto condanne comprese tra 1 anno e 4 anni 8 mesi per altri sette imputati. Chiesta una sola assoluzione.

Il processo riguarda i fallimenti di cooperative di servizi di volantinaggio e servizi pubblicitari 'Delivery Service Italia’, 'Europe Service’ e 'Marmodiv'. Con i genitori di Renzi sono imputati altri 13 soggetti tra amministratori, membri dei cda delle medesime cooperative e imprenditori.

Lo scorso luglio è stata inoltre confermata dalla Cassazione l'assoluzione dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi nel processo per false fatture. I giudici della Cassazione hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso del Procuratore generale di Firenze contro il proscioglimento dei due coniugi emesso dalla Corte di Appello di Firenze il 18 ottobre 2022.