Primolio, 40 aziende in mostra: "Esportiamo l’eccellenza in Europa"

"Le nostre aziende stanno rendendo Bagno a Ripoli un punto di riferimento per l’olio di qualità a livello toscano, nazionale e oltre i confini del nostro Paese. Sono sempre di più i riconoscimenti ottenuti a livello europeo e mondiale, portando il nome del territorio nei mercati internazionali, come in Asia e negli States. Formeremo una squadra di aziende, produttori e ristoratori per un tour europeo del nostro olio".

Al taglio del nastro dell’edizione numero 26 di PrimOlio, il sindaco Francesco Pignotti annuncia l’internazionalizzazione di un prodotto che è vanto e sintesi del territorio ripolese.

La prima tappa del tour promozionale, aggiunge l’assessore allo sviluppo economico Paola Nocentini, è già fissata: sarà a fine gennaio in Francia, in occasione della festa del Comune gemellato de La Garenne Colombes.

"Una vetrina importante per le aziende, un’opportunità per nuove collaborazioni internazionali, che rientra tra gli scopi stessi del gemellaggio. Coinvolgeremo poi anche i gemelli tedeschi di Weiterstadt".

Perché, hanno sottolineato i due amministratori visitando l’Olio Point con le sue 40 aziende in mostra con degustazione dell’olio "novo", "oltre a prodotti sani e buonissimi, queste realtà tramandano sempre più una vera e propria cultura, intesa come stile di vita all’insegna del contatto e della cura della natura, del benessere. Daremo loro un contributo concreto per far conoscere all’estero questo patrimonio".

PrimOlio è stata inaugurata alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, che ha lodato l’impegno ripolese per un prodotto sempre di alta qualità, e di vari consiglieri regionali, sindaci del Chianti e rappresentanti delle istituzioni. Tante le persone che nella prima giornata della rassegna hanno visitato gli stand dei produttori, apprezzato i piatti della tradizione di Siaf e la sua "blend" di oli da olive 100% made in Bagno a Ripoli che saranno usati per i pasti dei bambini delle scuole. Vivace la brigata di realtà gastronomiche del territorio riunite sotto la novità dell’anno, ossia la "Compagnia dell’Olio".

Per tutta la giornata di oggi proseguono le iniziative con la presenza del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, i sommelier dell’olio di Anapoo e gli esperti di Slow Food, i banchi del mercato contadino, gli stand della Pro Loco, di decine di associazioni di volontariato e delle scuole del territorio ossia gli istituti comprensivi "Mattei" (e l’olio prodotto dai suoi bambini) e "Caponnetto" nonché l’istituto superiore "Gobetti-Volta". Su via Roma ci sono i manufatti di artigianato artistico di ArTour di Cna e i banchi dei commercianti. Tante attività in calendario per un pubblico di tutte le età e anche per gli amici a quattro zampe.