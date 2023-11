Primo soccorso I corsi del Comune per i dipendenti

Il Comune sostiene la formazione dei propri dipendenti e offre loro l’opportunità di prendere parte al corso di primo soccorso organizzato dalla rete Pas di Greve in Chianti, presso la sala Margherita Hack del Palazzo della Torre. L’obiettivo è quello di trasmettere nuove competenze ai dipendenti e di offrire maggiore sicurezza sul luogo di lavoro creando opportunità formative rivolte a cittadini solidali, capaci di intervenire in situazioni difficili se non di emergenza che possono anche salvare la vita. Nata da una proposta del segretario comunale Alessandra Capaccioli e del gruppo dirigente dell’ente, l’attività di formazione del personale sul tema della sicurezza e della salute è promossa soprattutto come occasione di accrescimento della qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Anche il sindaco Paolo Sottani si è iscritto al corso appena iniziato. Sono circa 70 i dipendenti che hanno iniziato il corso di primo soccorso.