Primo Maggio a San Salvi con i Chille

Appuntamento tradizionale nel parco di San Salvi a Firenze con la festa organizzata il Primo Maggio dai Chille de la Balanza. Sono ormai molti anni che i Chille de la balanza fanno rivivere l’antica Festa di Calendimaggio con iniziative nell’ex-città manicomio. Già ai tempi dell’antica Roma pagana si festeggiava la vittoria della primavera sull’inverno; e successivamente il Calendimaggio si manifestò come ricorrenza comune in molte culture del nostro continente; tanti sono i simboli che accomunano i festeggiamenti nelle varie tradizioni nazionali europee: dal fuoco all’albero del maggio, dall’acqua ai frutti della terra. In Toscana e a Firenze il cantar maggio, che altro non è che una variante del Calendimaggio, è giunto sino ai nostri giorni ed è tuttora ben presente in maremma e nelle montagne del pratese. Il Calendimaggio sansalvino, che i Chille presentano come “una festa della primavera nell’incontro tra la tradizione fiorentina e le culture del mondo”, vede anche quest’anno a San Salvi due momenti amatissimi dagli spettatori sansalvini - Dipingi il tuo manifesto e il concerto con danze popolari degli Adanzé. La festa inizia alle 16.