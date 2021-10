Firenze, 30 ottobre 2021 - Ognissanti funestato dalle piogge. Purtroppo le previsioni meteo non fanno ben sperare per questi giorni di festa (per la maggior parte delle persone). Secondo le previsioni de 'IlMeteo.it' nel corso di questo weekend e del ponte di Ognissanti è atteso l'arrivo di Poppea, una vera e propria tempesta di Halloween che porterà pioggia e vento proprio tra le giornate di domenica 31 Ottobre e lunedì 1 Novembre.

Il meteo in Toscana

Ecco invece cosa prevede nel dettaglio il consorzio Lamma per la Toscana. Domani, domenica, il cielo sarà velato al mattino, per poi diventare molto nuvoloso o coperto per nubi alte e stratificate. Possibilità di locali piogge dal pomeriggio, generalmente deboli, in particolare su costa e zone centro-meridionali. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime. Lunedì si prevede giornata perturbata con cielo molto nuvoloso associato a piogge e rovesci, anche temporaleschi, in estensione dal litorale al resto della regione nel corso della giornata.

E la tendenza per i prossimi giorni? Martedì, poco nuvoloso con locali addensamenti nell'interno. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera con possibilità di locali piogge sulle zone di nord-ovest. Mercoledì si attendono precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche.

Meteo in Italia

Molto nuvoloso su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta con precipitazioni sparse in arrivo dalla tarda mattinata di oggi, piu' insistenti e concentrate dal pomeriggio sul ponente Ligure, nevose sulle aree alpine oltre i 1300-1500 metri; sul resto del nord cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma con peggioramento atteso dal pomeriggio con precipitazioni sparse su Lombardia, Trentino-Alto Adige e settori ovest di Veneto ed Emilia-Romagna. Al primo mattino foschie dense sulle aree pianeggianti.

Sulla Sardegna, estesa copertura medio-alta seguita da nubi compatte nel pomeriggio e prime precipitazioni serali sul settore occidentale dell'isola; nubi consistenti alternate a schiarite attese su Marche ed Abruzzo, mentre il resto del centro sarà interessato da innocue velature, seppur più spesse dal pomeriggio sulla Toscana e poi da fine giornata anche su Umbria e nord Lazio.

Stamani, maltempo su Calabria centromeridionale e Sicilia centro-orientale con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità sulle rispettive aree ioniche; seguirà per fortuna una graduale attenuazione dei fenomeni.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, alla luce delle mutate condizioni meteo, con un'ordinanza a effetto immediato, ha appena disposto la revoca dell'ordinanza emanata ieri d'intesa con il comitato prefettizio per l'emergenza, nella parte che riguarda l'apertura "posticipata" degli esercizi commerciali che, pertanto, potranno aprire al pubblico già in mattinata, compatibilmente con le necessità organizzative di ciascun esercizio commerciale. Alle 14, inoltre riaprirà anche il cimitero, considerato anche l'approssimarsi delle giornate dedicate ai Defunti, rimanendo stabilita la chiusura dei cimiteri al tramonto.

Situazione al Sud

Nel Sud flagellato dal maltempo riprende gradualmente il traffico ferroviario sulla linea Catania-Siracusa. Previsti ancora alcuni disagi con cancellazioni e variazioni. Il primo treno a percorrere la tratta questa mattina è stato il Regionale 5507, in partenza da Catania alle 10:50 verso Siracusa. Sulle linee Siracusa-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone la circolazione resta sospesa fino a nuovo avviso a causa del peggioramento delle condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato il danneggiamento dell'infrastruttura e degli impianti di circolazione ferroviaria. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità delle linee. Garantito il servizio ferroviario sulla tratta Catania-Bicocca-Caltanissetta.