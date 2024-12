Prevenire il ghiaccio. Si sparge il sale

La Protezione Civile

di Scandicci sta effettuando in questi giorni interventi

di spargimento di sale sulla viabilità delle zone collinari, per impedire

la formazione

di ghiaccio a seguito dell’abbassamento delle temperature e del manto stradale reso umido dalle piogge della giornata. L’intervento, condotto nelle aree ritenute più critiche, è monitorato dall’assessore alla Protezione Civile Lorenzo Tomassoli. Tra le strade interessate, via delle Fonti, via di Valimorta,

via di Roncigliano, via

di Marciola, via di San Niccolò, via delle Croci, via dell’Arrigo, Casigano, via di Vingone, via

di Giogoli, via Poggio

il Masseto e via di Triozzi. L’assessore Tomassoli invita i cittadini alla massima prudenza nel percorrere la viabilità collinare.