Marco Innocenti nuovo presidente toscano della Fise

Pisa, 6 novembre 2024 – La Fise, Federazione italiana sport equestri, ha in Toscana un nuovo direttivo: all’hotel Galilei di Pisa, le urne hanno eletto presidente Marco Innocenti che ha ottenuto il 66% dei voti contro l’uscente Stefano Serni. Importante l’affluenza: hanno votato il 74,55% degli aventi diritto.

Per Innocenti è stato un successo, decretato anche dagli eletti al consiglio, tutti della sua corrente. La leader di preferenze personali è Francesca Pieri di Empoli (581 voti); eletti anche Simona Veschi di Massa (560 preferenze), Vildo Tenucci di Alberese-Grosseto (539), Massimo Bencini di Siena (525), Matteo Fantozzi di Montecarlo-LU (511), Gianluca Ugori di Settimo - Firenze (476) e Tiziano Baldi di Carrara (392). Rappresentante dei tecnici sarà Simone Pacciani di Poggibonsi che ha ottenuto per questo ruolo 26 preferenze; rappresentante dei cavalieri Romina Romano di Viareggio con 29 preferenze; rappresentante dei cavalieri proprietari Emanuele Torelli di Firenze con 18 preferenze. "E' stata una grande soddisfazione ed un successo di partecipazione – commenta il neo presidente Marco Innocenti - . I 2/3 degli aventi diritto ha votato per noi e per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per sostenere il nostro progetto e le nostre candidature. Il risultato schiacciante della nostra vittoria ora ci impone di cambiare rotta, con l'intento in questo quadriennio di riportare il Comitato Regionale Toscano ad essere protagonista nel contesto nazionale come lo è stato negli anni addietro”. Come prima decisione nel suo nuovo ruolo, Innocenti ha nominato Presidente Onorario il Marchese Pippo Ramirez, “una delle figure di altissimo valore e competenza che ha affiancato i vari presidenti succedutisi negli anni dal Cavaliere Adolfo Paul Gross, ma stando sempre anche al fianco di chi ha lavorato per il Comitato Toscano F.I.S.E”. Il neo presidente regionale Innocenti ha ricevuto le congratulazioni del presidente nazionale Marco di Paola il quale ha augurato buon lavoro a tutto il nuovo consiglio.