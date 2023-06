Il presidente Mattarella a Firenze per i 170 anni dello Stabilimento chimico farmaceutico militare

Firenze, 19 giugno 2023 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato questa mattina alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Mattarella, accompagnato dalla prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, è in città per la celebrazione dei 170 anni dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, l'unica officina farmaceutica di Stato, nata a Torino e trasferita nel 1932 a Firenze, nell'attuale sede in via Reginaldo Giuliani. Il presidente torna così in Toscana a tre settimane dalla sua ultima visita, l'omaggio a Barbiana per il centenario della nascita di don Milani.

Nella sede dello stabilimento il presidente è stato accolto dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco di Firenze Dario Nardella.