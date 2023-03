Presentato ’La bellezza parla in Lis’ Programma di visite guidate per sordi Tra i luoghi più nascosti della città

Se per una persona sorda, una visita turistica guidata può essere un problema, il progetto “Ti racconto Firenze. La bellezza parla in Lis“ presentato ieri a Palazzo Vecchio, può essere sicuramente la soluzione. Il programma, promosso da Confguide Confcommercio con il sostegno del Comune di Firenze sarà composto una serie di tour guidati gratuiti, dedicati a persone non udenti con l’utilizzo della lingua dei segni. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far scoprire, anche alle persone sorde, gli angoli e gli aneddoti meno conosciuti della città. Tra questi le buchette del vino, la Firenze liberata nell’Oltrarno dalla resistenza partigiana, ma anche musei come la Casa Siviero, il museo Horne e la Casa Vasari, solo per citarne alcuni. Le visite non hanno alcun costo e si svolgeranno dal mese di aprile fino al mese di giugno. "Penso che sia un progetto straordinario ed inclusivo – commenta la vicesindaca Alessia Bettini – è un modo per far scoprire sia a fiorentini che a turisti luoghi meno conosciuti ma di straordinaria bellezza con il supporto di interpreti LIS che affiancheranno guide specializzate".

"Teniamo a questo progetto in modo particolare – aggiunge il direttore di confcommercio Toscana Franco Marinoni – Ringrazio le guide turistiche per questa nuova avventura, che nasce con un taglio di inclusività che ci rende tutti orgogliosi"

Le visite sono gratuite ma per accedere è necessaria la prenotazione online al link: https:www.gimmeguide.netaccountconfguide_c_370.