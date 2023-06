Premio alle eccellenze della musica classica

Torna per la sua quattordicesima edizione il Premio Crescendo-Città di Firenze, organizzato dall’associazione A.Gi.Mus. Firenze con la volontà di creare nel capoluogo toscano un concorso internazionale d’eccellenza per giovani solisti nell’ambito della musica classica. Quest’anno il concorso per pianoforte, archi e fiati, vede oltre cento partecipanti arrivare da tutta Italia e anche dal resto d’Europa. Si tratta di giovani musicisti under 30 che faranno le audizioni dal primo al 6 giugno al Teatro 13 di via Nicolodi 2. Il concerto finale, con la premiazione dei vincitori, si terrà il 29 giugno (ore 20,30) presso l’auditorium di Fondazione CR Firenze (Via Folco Portinari 5).

"Oltre a premiare i migliori talenti, il Premio Crescendo si caratterizza per essere un’occasione di incontro e crescita per i partecipanti, che hanno la possibilità di suonare di fronte ad una commissione di stimati docenti e concertisti – dice il direttore artistico Luca Provenzani –. Ogni anno abbiamo la fortuna di ascoltare musicisti che poi, dopo pochi anni, ritroviamo in cartellone nelle maggiori stagioni concertistiche italiane o protagonisti di importanti programmi televisivi". E, infatti, tra i vincitori delle passate edizioni si ricordano Giuseppe Gibboni, Chiara Opalio, Erica Piccotti, Giovanni Andrea Zanon, Gennaro Cardaropoli. L’edizione di quest’anno prevede 18 premi tra cui il Premio Crescendo, riconoscimento attribuito al miglior primo premio assoluto in ogni categoria, che si suddivide in una borsa di studio e almeno due concerti premio nelle stagioni A.Gi.Mus.

B. B.