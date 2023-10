Premio al Comune di Figline Incisa per il buon governo

È stato sistemato in sala giunta, a Figline, il "Dodecaedro del buon governo", il riconoscimento del Consiglio d’Europa assegnato al Comune per il progetto Eloge (European label of governance excellence). A ritirarlo qualche giorno fa a Milano l’assessore Francesca Farini e la dirigente Ilaria Occhini (foto). Il riconoscimento premia chi raggiunge un livello elevato di "buona governance". Nei mesi scorsi, Figline Incisa era stato selezionato per l’indagine che misura il livello di attuazione dei principi europei di buona governance democratica attraverso 12 indicatori approvati dal Consiglio d’Europa. I dati raccolti e analizzati da una piattaforma nazionale di valutazione, hanno portato alla consegna dell’ambito riconoscimento. analizzati da una piattaforma nazionale di valutazione, hanno portato all’ambito riconoscimento.

Manuela Plastina