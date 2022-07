Firenze, nuova illuminazione al Prato dello Strozzino

Articolo : Raid in villa, paura a Bellosguardo

Firenze, 27 luglio 2022 - Arrivata una nuova illuminazione al Prato dello Strozzino, uno dei giardini più romantici e panoramici sulle colline immediatamente sopra al centro di Firenze, quelle di Bellosguardo e Montoliveto.

Plaudono i residenti, che il 23 giugno scorso, in un incontro con l'assessore Benedetta Albanese e i funzionari di Città Sicura, avevano tra le altre richieste lamentato la scarsa illuminazione del piccolo parco che vede al centro la statua di Salvo d'Acquisto. Perciò, spiegano da Firenze Smart, è stato programmato un intervento di miglioramento della luce per il giardino, che ha consistito nella sostituzione di un punto luce di tipo tradizionale con uno grosso led di maggiore efficienza.

Un'operazione necessaria anche viste le segnalazioni da parte del vicinato. A dispetto del nome, nessun giro di usura: "lo Strozzino", cui è intiolato il parco, era il capostipite di un ramo cadetto della famiglia Strozzi, prorpietaria della vicina Villa Strozzi in cima al parco del Boschetto; questo membro meno nobile, ma pur ricco, invece aveva in possesso, appunto, l'attigua villa dello Strozzino.Gli utilizzi poco consoni dello spazio verde, sono soprattutto da parte di ragazzini che sfruttano il buio per fare cagnara e magari fumare qualche spinello.

Un nuovo grande riflettore illuminerà le notti del parco all'angolo tra via di San Vito e via di Montoliveto. Forse mancheranno un po' quelle rischiarate dalla luna, sullo sfondo della Villa Fioravanti e la Torre di Bellosguardo, ma certo ora il giardino è più sicuro e meno soggetto a illeciti utilizzi notturni.