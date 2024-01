Pratignone, ecco il parcheggio

Al via i lavori al parcheggio di via del Pratignone con conclusione prevista entro febbraio e un importo pari a 30 mila euro: saranno aumentati i posti auto, data anche la vicinanza alla stazione, e sarà interdetta la sosta ai mezzi pesanti. L’area accanto all’Ecostazione è stata finora utilizzata anche per il parcheggio di automezzi pesanti con 11 stalli, che però hanno creato disagi per l’eccessivo affollamento dei tir oltre che danni a marciapiedi e aiuole. Inoltre il Comune ritiene opportuno aumentare la sosta delle auto a servizio della vicina stazione del Pratignone, nell’ottica di un suo potenziamento. Il progetto redatto dagli uffici comunali mantiene un percorso carrabile per l’Ecostazione e gli edifici con accesso dal lato di via del Pratignone, separando il parcheggio con un marciapiede. Il parcheggio avrà due accessi dotati di portali p, uno in fregio all’Ecostazione e uno alla rotatoria di via delle Calandre.