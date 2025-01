Potere e individui. Prosa in musica

Per la rassegna di teatro contemporaneo Incontri, inserita nella stagione in corso, domani alle 21,15 sarà in scena al Manzoni di Calenzano lo spettacolo “I resti di quello che fu“ di Marta Bevilacqua con Giorgio Canali, Elio D’Alessandro, Marta Bevilacqua, e la regia di Francesca Cassottana. Si tratta di un concerto teatrale, il cui filo conduttore è il tema del conflitto tra individuo e potere, che si sviluppa attraverso monologhi e dialoghi accompagnati dalle parole, musiche e canzoni di Giorgio Canali già chitarrista dei CCCP e delle loro reincarnazioni come CSI e PGR, artefice di un’intensa carriera solista e produttore per artisti come Verdena e Le Luci della Centrale Elettrica. Biglietti: 12 e 10 euro. Prenotazioni: [email protected] .