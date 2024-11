Polo universitario, accessi in tilt: "Con la tramvia ci sarà la svolta"

Una ‘cittadella’ frequentata, ogni giorno, da migliaia di persone ma che ancora sconta notevoli difficoltà di accesso legate alla viabilità e ai trasporti pubblici. In consiglio comunale la vicesindaco e assessore alla Mobilità Claudia Pecchioli ha dato conto delle criticità per chi, ogni giorno, deve raggiungere il polo scientifico universitario rispondendo a una interrogazione sul tema presentata dal consigliere di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, che chiedeva conto anche degli ingressi per la viabilità privata da via dei Frilli e dall’incrocio via delle Idee-via dell’Osmannoro, quest’ultimo teatro spesso di incidenti: "Per quanto riguarda questo incrocio – ha spiegato Pecchioli – la progettazione metropolitana prevede da tempo la realizzazione di una rotatoria che aumenterebbe la sicurezza stradale per tutti. Stando a dati tecnici che ci sono stati forniti la progettazione e creazione di questa infrastruttura si scontrerebbe però con la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto. Per quanto ci riguarda è nostro preciso interesse che quella rotatoria venga realizzata e ci muoveremo con la Città Metropolitana in questo senso". Sul fronte del trasporto pubblico invece, secondo Pecchioli, tenuto conto anche delle nuove linee scolastiche create con l’inaugurazione del liceo Agnoletti, la "chiave di volta sarà l’attivazione della tramvia. Per il prolungamento della linea verso Sesto è già stato approvato il progetto di fattibilità e ora siamo in fase di predisposizione del progetto esecutivo ma sono già a disposizione le risorse per l’arrivo della tramvia fino al polo universitario".

S.N.